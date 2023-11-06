عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تشرين الثاني 2023

الأخبار: أطفال لبنان وغزة... سواء بالقتل
بلينكن يطلب نصراً لاسرائيل سلماً أو حرباً
المقاومة تستعدّ لمواجهة الاحتلال الأميركي
الديار: وزير «إسرائيلي» يدعو لإلقاء قنبلة نوويّة على غزة... بايدن: نقترب من هدنة إنسانيّة
بابا روما: أناشدكم باسم الله أن توقفوا إطلاق النار!
الراعي يردّ على باسيل: عيب إسقاط قائد الجيش في هذه المرحلة!
نداء الوطن: ميثاقية التمديد عند البطريرك: من المُعيب إسقاط قائد الجيش
اللواء: مجزرة أطفال في عيناتا.. وقواعد اشتباك جديدة!
باسيل يستدرك «خطأه الرئاسي».. وقائد الجيش يشكو «مظالم الأقربين» للراعي
البناء: ارتباك أميركي بين المطالبات بوقف إطلاق النار والالتزام بتغطية جرائم الكيان/ الاحتلال يعترف بفشله في العمليات البرية عبر التهديد النووي ومزيد من المجازر / تصاعد المواجهة جنوباً مع استهداف المدنيين.. والمقاومة ترد بقصف المستوطنات/
الجمهورية: جبهة الجنوب: مدني مقابل مدني
النهار: حماوة تصعيدية جنوباً وإسرائيل ترتكب جريمة عائلية
l'orient le jour: Lecornu à « L’OLJ » : Au Proche-Orient comme ailleurs, il ne peut pas y avoir de double standard