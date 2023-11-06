عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: أطفال لبنان وغزة... سواء بالقتل

بلينكن يطلب نصراً لاسرائيل سلماً أو حرباً

المقاومة تستعدّ لمواجهة الاحتلال الأميركي



الديار: وزير «إسرائيلي» يدعو لإلقاء قنبلة نوويّة على غزة... بايدن: نقترب من هدنة إنسانيّة

بابا روما: أناشدكم باسم الله أن توقفوا إطلاق النار!

الراعي يردّ على باسيل: عيب إسقاط قائد الجيش في هذه المرحلة!



نداء الوطن: ميثاقية التمديد عند البطريرك: من المُعيب إسقاط قائد الجيش



اللواء: مجزرة أطفال في عيناتا.. وقواعد اشتباك جديدة!

باسيل يستدرك «خطأه الرئاسي».. وقائد الجيش يشكو «مظالم الأقربين» للراعي

البناء: ارتباك أميركي بين المطالبات بوقف إطلاق النار والالتزام بتغطية جرائم الكيان/ الاحتلال يعترف بفشله في العمليات البرية عبر التهديد النووي ومزيد من المجازر / تصاعد المواجهة جنوباً مع استهداف المدنيين.. والمقاومة ترد بقصف المستوطنات/



الجمهورية: جبهة الجنوب: مدني مقابل مدني

النهار: حماوة تصعيدية جنوباً وإسرائيل ترتكب جريمة عائلية

l'orient le jour: Lecornu à « L’OLJ » : Au Proche-Orient comme ailleurs, il ne peut pas y avoir de double standard