أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تشرين الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع سياسي بارز إن خطاب السيد حسن نصرالله التاريخي بحجم المتابعة وموقعه من تشكيل المنطقة سياسياً وعسكرياً يستمدّ أهميته من كونه معاكساً لسياق الخطابات المشابهة في ظروف المعارك ينتهي دائماً بمعادلات ردع تستند إلى تفعيل استخدام فائض القوة وتحمّل السيد تبعات عدم تلبية المشاعر الملتهبة التي كانت تنتظر منه إعلان الحرب المفتوحة او انظروا اليها تحترق ليترك التفاعلات والتداعيات في ساحات عربية وغربية وفي مساحة العلاقات الأميركية والإسرائيلية ناقلاً معركته لمواجهة الأميركي كصاحب قرار في وقف الحرب، وهي معركة نقاط لا ضربة قاضية.



خفايا

قالت مصادر أمنية إقليمية إن لديها معلومات مؤكدة عن تبليغ الجانب الأميركي لحكومة الكيان أن المهلة لم تعد مفتوحة أمامه لإنجاز تقدّم نوعيّ على طريق السيطرة البرية على قطاع غزة وأن هذا الأسبوع يجب أن يحمل نتائج ميدانية بارزة كي يتسنى منح المزيد من الوقت لاستكمال المهمة في ظل وضع يزداد ضغطاً في الشارعين الغربي والعربي ومواقف تأخذ بالتبدل على الساحة الدولية، وأنه ما لم يحدث ذلك فيجب البدء بالبحث عن بدائل سياسية تقوم على استبعاد العملية البرية والقضاء على حماس.

اللواء: أسرار

لغز

إكتفى سفير دولة عربية بإحياء ذكرى اليوم الوطني لبلاده في إحتفال محدود في السفارة، بعدما ألغى كل ترتيبات الإستقبال الرسمي في أحد فنادق العاصمة!



غمز

فوجئ رئيس حزب مسيحي باللقاء المفاجئ لقطبين مسيحيين متخاصمين، وإتفاقهما على موقف واحد لإقصاء شخصية كانت تتقدم صفوف المرشحين لرئاسة الجمهورية حتى الأمس القريب!



همس

إرتفعت أسهم مرشح رئاسي على إيقاع التطورات الإقليمية الأخيرة، وتقدم فريقه في مواقع سياسية محلية وخارجية مؤثرة!

نداء الوطن: خفايا

ينشط وزير الاتصالات سياسياً لعرض صيغة معدلة لمشروع العقد لمرفق الخدمات البريدية على مجلس الوزراء في جلسته القادمة يزعم أنّها اخذت ملاحظات ديوان المحاسبة بالاعتبار.

يقول مراقبون إنّ موكب حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري بات يذكّر بموكب الحاكم السابق رياض سلامة.

حمّل حزب بارز مسؤولية البلبلة التي أعقبت خطاب أمينه العام، إلى بعض الاعلاميين والناشطين التابعين له من خلال تبني تحليلات وروايات سبقت الخطاب، ما دفعه إلى اعادة رسم سياسته الاعلامية وتحجيم عدد من الناشطين الذين يدورون في فلكه.