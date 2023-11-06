لا هدنة بالمدى المنظور

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا يبدو ان هناك «نية اسرائيلية» بالسير بهدنة ولو لساعات. اذ أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يتم وقف إطلاق النار في الحرب على غزة «حتى عودة أسرانا»، وفق ما أوردت صحيفة «هآرتس الإسرائيلية» أمس..

وبحسب مصادر مطلعة «لا يزال الكباش مستمرا بين «القيادة الاسرائيلية» من جهة والادارة الاميركية من جهة اخرى حول موضوع الهدنة، علما ان هناك وجهات نظر متباينة في واشنطن، اذ يدعم قسم كبير «وجهة النظر الاسرائيلية» بوجوب عدم اعطاء وقت مستقطع لحماس لتستعيد انفاسها ، وهو ما عبر عنه صراحة وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن الذي كان قال بوضوح خلال الاجتماع مع وزراء خارجية عرب في عمان يوم السبت أن «التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكّن حركة حماس من تجميع قواها، وإعادة ما قامت به في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».



واضافت المصادر لـ»الديار»:»يبدو واضحا ان الاميركيين كما الاوروبيين لم يعودوا يستطيعون ان يغطوا الجرائم الاسرائيلية بالكامل، لذلك يتحدثون عن سعيهم لهدن بالعلن، ولكن من تحت الطاولة يؤيدون استمرار آلة القتل، ظنا انهم بذلك يعززون فرص القضاء على حماس، وهو ما يجعل اي هدنة بالمدى المنظور مستبعدة».