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المكاري: ليس مستغربا على من يقتل الأطفال والمدنيين ان يستمر في جرائمه ضد الانسانية من دون رحمة

5
NOVEMBER
2023
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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري عبر منصة "إكس ": "ليس مستغرباً على من اعتاد على قتل الاطفال والمدنيين والصحافيين ، من دون محاسبة او عقاب، ان يستمر في جرائمه ضد الانسانية من دون رحمة. 

فتاريخ لبنان شاهد على مجازر العدو الاسرائيلي من عيترون، الى قانا ومروحين، التي راح ضحيتها اطفال ابرياء.

اليوم، السيناريو ذاته يتكرر في عيناتا مع ليان، ريماس وتالين.

تعازي الحارة لعائلة شور بهذه الفاجعة الأليمة ، والتمنيات بالشفاء العاجل لوالدة الاطفال الشهداء ، وحمدالله على سلامة الصحافي سمير ايوب".

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