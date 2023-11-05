حمدان: عاش لبنان حراً سيداً كريماً

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توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في قوات المرابطون إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي، ومعالي وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، والقائد العماد جوزيف عون:

الرجاء الرجاء عدم تقديم شكوى للامم المتحدة، ولا تسجلوا اختراقات لل١٧٠١ في مركز الامم المتحدة، لأنه إهانة لعقول اللبنانيين، وتفريط بدم الأطفال الأبرياء.

اطردوا السفيرة الأميركية، ما تتصوروا معها بوكرا، ادارتها الامريكية هي المجرمة والسلاح والذخيرة القاتلة الأطفال أميركية، ويهود التلمود هم المنفذون السفاحون.

وأخيراً إياكم والمجرم هوكشتاين

والجيش والمقاومة والشعب، خير الرادعين، والرحمة على الشهداء، وعاش لبنان حراً سيداً كريماً.