خاص- محاولات إعلامية للتخريب على زيارة باسيل لبكركي... وتغريدته الصباحية وحدها تعكس الحقيقة!

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يُلاحظ أن لا عمل لبعض المواقع الإلكترونية المبرمجة إلا المحاولات العبثية للتشويش على خطوات رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الإنفتاحية في منعطفات مصيرية راهنة، أو التخريب على علاقته الجيدة بمرجعيات دينية وسياسية. وآخر تلك المحاولات ما أورده بعض هذه المواقع عن معلومات مزعومة عن زيارة الوزير باسيل للصرح البطريركي الماروني، مع محاولة النيل من العلاقة مع البطريرك الراعي، وفي الموازاة مع حزب الله في شكل خاص. وقد أتى ذلك بعد تغريدة باسيل عن مضمون زيارته الراعي، والتي عكس مضمونها ما دار فعلياً من حوار مع البطريرك، وليس بحسب توهمات أو نيات هذه المواقع.