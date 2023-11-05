"سيلجأ رئيس التيار مرة جديدة الى مقاضاتها".. اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تكرر يعقوبيان فعلتها وتلجأ إلى أسلوب رمي الاتهامات الكاذبة والباطلة!

طالعتنا النائب بولا يعقوبيان بمداخلة عبر برنامج "المجهول" على شاشة LBC وتطرقت الى ما اسمته ملف فساد inkript مستعملة عبارة "يبدو أن جبران بالدق". نذكر يعقوبيان بالدعوى القضائية التي اقامها النائب باسيل ضدها في العام ٢٠١٩ بعدما اتهمته زوراً بصفقة ملف البواخر، لتعود وتنكر ما اتهمته به لهذه الناحية امام المحكمة، ثم لتعمد بعدها الى استعمال أساليب المماطلة والتأخير في المحاكمة خوفاُ من صدور حكم يدينها، مما اثبت عدم مصداقيتها. اليوم عادت يعقوبيان تكرر فعلتها وتلجأ الى اسلوب رمي الاتهامات الكاذبة والباطلة، وبالتالي سيلجأ رئيس التيار، مرة جديدة، الى مقاضاتها اثباتاً لزور اتهاماتها.