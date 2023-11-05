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إستقبل ملك الاردن عبدالله الثاني، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وخلال اللقاء أكد الملك عبد الله "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم".



وتم التشديد على "أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع".

وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد الملك عبدالله "دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم".



من جانبه، شدد ميقاتي على، "ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل يبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حية ويصار الى التوصل الى حل عادل ونهائي".