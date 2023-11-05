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سفير روسيا استقبل وفداً من الجبهة العربية التقدمية: لإحلال السلام العالمي مع كل الاطراف رغم المحاولات الأميركية لفرض هيمنتها!

5
NOVEMBER
2023
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استقبل سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر روداكوف، وفداً من الجبهة العربية التقدمية، ضم السيد محمد حشيشو أمين عام الحزب الديمقراطي الشعبي، العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في قوات المرابطون، والدكتور جمال واكيم عن حركة الشعب في مقر السفارة في بيروت.
أكد وفد الجبهة على التقدير العالي، للموقف الاستراتيجي السياسي والديبلوماسي للاتحاد الفيدرالي الروسي، في رفض ما يرتكبه العدو الاسرائيلي، بحق الفلسطينيين في غزة، كما ثمن الوفد السعي الدائم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، لإحلال السلام العالمي مع كل الاطراف الدولية، رغم المحاولات الأميركية لفرض هيمنتها الأحادية على العالم، والتضحية بالشعوب الضعيفة، وما يجري في أوكرانيا هو خير دليل على ذلك.
شكر سعادة السفير روداكوف وفد الجبهة، مؤكداً استمرار الاتحاد الروسي في الوقوف مع قضايا الشعوب المحقة، وفي مقدمها الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

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