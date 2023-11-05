المقاومة تسقط مسيرة معادية فوق بلدتي زبدين وحاروف

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن الدفاعات الجوية في المقاومة الاسلامية تمكنت قرابة الحادية عشرة و٣٥ دقيقة من صباح اليوم، من اسقاط مسيرة معادية بصاروخ ارض - جو ، وسقطت اجزاء كبيرة منها فوق احياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة اخرى منذ ساعات الصباح فوق اجواء النبطية ، حاروف ، زبدين ، جبشيت ، الدوير ، الشرقية وتول.

ولوحظ ان المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعيد اسقاط الاولى قبل ان تنكفأ من سماء المنطقة .

واعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدات المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ، وسقوط المسيرة وارتفعت هتافات التكبير.

وتشير المعلومات بأن المسيّرة من نوع " هيرمز ".