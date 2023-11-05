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الديار: د. عماد رزق-

معركة لن تتوسع الى حرب لكنها تتدحرج الى جبهات لتشكل اركان شرق اوسط جديد، كانت بداياته في 11 ايلول 2001 وبعد معارك اسقاط العواصم اعلنت الولايات المتحدة الحرب على اركان المقاومة... اساطيل اطلسية على شواطىء العواصم تستعد للمعركة المقبلة.



وحدة الساحات تتشكل في الميدان، من اليمن( الممرات) وصولا الى افريقيا (الموارد) ومروراً بالخليج (الطاقة) وشرق المتوسط (التجارة العالمية)... قالها امين عام الساحات "الولايات المتحدة الاميركية المسؤولة بالكامل عن الحرب".

وفي اول اطلالة لامين عام حزب الله في لبنان السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة 3 تشرين الثاني، تحدد مسار المرحلة المقبلة من المعركة. دخلت صواريخ بركان صباح السبت بعد ليل هادئ لتعلن انطلاق التمهيد الناري قبل يوم الشهيد في 11 تشرين الثاني.

من حدود بلدة الناقورة في القطاع الغربي وصولا الى مزراع شبعا المحتلة، تم استهداف 5 مواقع اسرائيلية وتدمير تجهيزات فنية وتقنية، من سياج الكتروني (المرج) الى الجدار الاسمنتي الحدودي رقم 64 و56 وصولا الى التجمعات اللوجستية المستحدثة في وادي شوميرا.

الاكيد ان كلام امين عام حزب الله شكل مرتكز واستكمل عمليات يوم الخميس 2 تشرين الثاني، حيث تم استهداف 19 موقع للعدو الاسرائيلي دفعة واحدة على امتداد الجبهة الشمالية للكيان.



5 جبهات افتتحتها "معركة طوفان الاقصى"... جبهة غزة ذات الجهد الرئيسي والضفة ذات الجهد المستكمل للجهد الاول بينما تشكل الجبهة الشمالية للكيان التحدي الاول في المعركة المتعددة الجبهات وقد انضمت اليها في اسبوعها الثالث الجبهة العراقية-السورية والجبهة الخامسة الجنوبية من اليمن.



مسار وتطور الاحداث في غزة بالاضافة الى سلوك العدو الصهيوني باتجاه لبنان قد يدفع الامور الى العودة الى قاعدة المدني مقابل المدني فالخيارات والاحتمالات مفتوحة.

خيارات "الرضوان" تحكمها عقلية النسور السبعة

خيارات الرضوان تحكمها عقلية النسور، فالنسور تحلق بمفردها، تركز على هدف واحد لتحقيقه، تقاتل لاستعادة ارضها، عنيدة تفضل الرياح وعندما تتجمع الغيوم تتحمس للتحليق فالتحديات تجلب الفرص، والاهم ان النسور تاكل الفريسة التي تصطادها وهكذا اعلنها السيد نصرالله "دخلنا المعركة في 8 تشرين الاول"، والبند السادس والاهم ان النسور تتعلم بسرعة. بين تجربة المواجهة في العام 2006 وتجارب المقاومة في الحروب على غزة منذ العام 2008 وحتى معركة طوفان الاقصى فإن النسور اصبحت جاهزة، لذلك فإن البند السابع يؤكد ان النسور بعد بلوغها سن الـ 40 فإنها تولد من جديد.

هذه العقليات، ستحدد الاحتمالات المقبلة، بين خيار المقاومة في مهرجان الشهيد يوم 11 تشرين الثاني ومؤتمر الرياض في المملكة العربية السعودية... كل الاحتمالات لتوسع الجبهات. فهل يمكن للقمة العربية ان تقدم مشروع حل للمجازر الاسرائيلية في غزة والضفة؟ فتنقذ الاستثمار الاميركي المتعثر والمحرج والمكلف في غرب آسيا على ضفاف المتوسط.

قمة الرياض المقبلة نجاحها انقاذ للولايات المتحدة وتأسيس لوقف العدوان عن غزة... فتنتصر حركة حماس في غزة اولاً، ويتحقق شرط التفاوض الذي اعلنه "سيد الساحات" في اول اطلالة له يوم الجمعة 3 تشرين الثاني.

فالمعركة حقيقية ومختلفة عن كل المعارك، والتهويل لن يستجلب الحل، وهكذا تستكمل الاجراءات وتستمر الاستهدافات على طول الجبهة اللبنانية، وكما كانت الانطلاقة للعمليات العسكرية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، فإن خروج "الرضوان" من باطن الارض "بركان" يحرر الارض ويستكمل تثبيت نقاط الخلاف الحدودية مع العدو...