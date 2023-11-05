عناوين الصحف ليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023

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النهار: الستاتيكو الميداني على حاله وتحرّك خارجي بارز لميقاتي

الديار: جبهة الجنوب تلتهب غداة خطاب نصرالله... وحزب الله يدخل "البركان" الى المعركة

فشل اجتماع عمان وبلينكن يتبنى الموقف الاسرائيلي ويرفض وقف النار

تحرك وقائي لميقاتي لمنع توسع الحرب... وقلق اميركي من المواجهات على الحدود

الأنباء الكويتية: ردود متباينة على خطاب أمين عام حزب الله

لبنان يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداء على سيادته وارتفاع وتيرة الاشتباكات جنوباً بعد خطاب نصرالله



الشرق الأوسط السعودية: غزة... إسرائيل تركّز حربها على «أنفاق حماس»

غالانت يتعهد بالنصر ولو بعد سنة وبقتل السنوار... ويتحدث عن أيام وأسابيع صعبة

الوطن السورية: استهداف مقومات الحياة في غزة يتواصل.. الاحتلال يتحدث عن أيام صعبة وواشنطن متمسكة برفض وقف إطلاق النار! … طوفان الأقصى ينهي أسبوعه الرابع والمقاومة على ثباتها وشهداء الإبادة يقاربون العشرة آلاف