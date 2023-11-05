السيد نصرالله: محور المقاومة بقيادة أهل السنّة... حزب الله الشيعي قدّم ويقدّم خيرة شبابه في معركة مساندة أهل السنّة

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الثبات: حسان الحسن-

لعل أبرز ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته في الساعات الفائتة، أن الأولوية الأساسية والثابتة لدى محور المقاومة، هي نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف خلف المقاومة في فلسطين، ومساندتها بالدم أولًا، وبمختلف أشكال الدعم.

وبذلك جدد السيد تأكيده للعالم بأسره، وبخاصةٍ للشعوب العربية والإسلامية، أن "فلسطين أولى وجهة الجهاد والمجاهدين، وأن أمرة قيادة محور المقاومة في الحرب الدائرة في المنطقة، من فلسطين، إلى لبنان، إلى سورية، إلى العراق، ثم اليمن، هي أي (الأمرة) لدى المقاومة الفلسطينية، وأن باقي مكونات المحور، بقيادة هذه المقاومة".

وبذلك أسقط "الأمين" كل المقولات التضليلية أو التحليلات الفاشلة بأحسن الأحوال، التي تقول: "إن عملية طوفان الأقصى، تصب في مصلحة السياسة الإيرانية في المنطقة، وإن حركة حماس، نفذت هذه العملية، بأوامرٍ مباشرةٍ من طهران وبرعايتها". أي أوضح السيد نصرالله أن "حركة المقاومة الإسلامية السنّية "حماس"، هي من تقود "المحور" بنجاحٍ في التصدي للحرب الأميركية- "الإسرائيلية" على فلسطين وجنوب لبنان وسورية".

من هنا، جزم السيد أن "إنتصار "حماس"، هو مصلحة قومية لكل الدول العربية، وبخاصةٍ الدول المجاورة لفلسطين المحتلة، تلك الدول المتأثرة بإرهاصات الحرب المذكورة، بحكم الإنتماء والجغرافيا".

إذا، كفى سذاجة، وتضليل، وزرع للشقاق بين شعوب المنطقة، خصوصًا العودة إلى محاولة إثارة الغرائز المذهبية، وتخويف أهل السنّة من الشيعة، أو العكس، فحزب الله اللبناني الشيعي قدّم ويقدّم خيرة شبابه في معركة مساندة أهل السنّة في فلسطين عمومًا، وغزة خصوصًا، إنطلاقًا من جنوب لبنان.

إذا إن العدو الحقيقي الوحشي والإرهابي للإنسانية بأسرها، هو الإحتلال الصهيوني وراعيه الدولي، اللذان يرتكبان أفظع الجرائم ضد الإنسانية في هذا العصر، من دون أي رادعٍ، وبصمت عربيٍ مريبٍ.

وأبرز النقاط التي لفت إليها قائد المقاومة في السياق المتعلق بدور محور المقاومة في نصرة أهل فلسطين، أن "صلب المعركة في الأراضي المحتلة، للحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية"، على إعتبار أن إندلاع حربٍ إقليميةٍ، قد يؤثر في الرأي العام، على أحقية هذه الإنسانية، لأن الحرب في هذه الحالة ستتحول حربًا شاملةً، أي لن تبقى ضمن حدود معركة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

ولكن لم يلغ السيد على الإطلاق إمكان تدحرج الحرب على غزة، إلى حربٍ إقليميةٍ، تاركًا إحتمال تطورها بحسب ظروف "معركة الحق" التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في غزة... وهذا ما يؤكد مرةً جديدةً أن أمرة "المحور" راهنًا لدى حركة حماس وحدها من دون سواها.