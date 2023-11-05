استمرار التصعيد المضبوط ضمن خطوط المواجهة الحدودية

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم يتبدل الكثير في المشهد الحدودي الجنوبي وتداعياته الميدانية والسياسية غداة كلمة الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله إلا من ناحية اتساع الرصد لردود الفعل عليها لجهة ترسيخها المعادلة القائمة عند الحدود ال#لبنانية ال#إسرائيلية وعدم اتساع المواجهة إلى حرب، أقله في الواقع الراهن.



وإذ اتّسمت صورة الموقف الميداني باستمرار التصعيد المضبوط ضمن خطوط المواجهة الحدودية، لم يحجب ذلك دلالات تجديد وزارة الخارجية الأميركية توصيتها للرعايا الأميركيين بمغادرة لبنان فوراً، كما الردود الإسرائيلية على كلمة نصرالله، والتي كان من بينها ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أنّ "خطأ يحيى السنوار دمّر #غزة وحماس، وخطأ نصرالله سيدمّر لبنان وحزب الله".