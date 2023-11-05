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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عكست التطورات الميدانية والتحركات السياسية الناشطة التي سجلت في الساعات الماضية ما اكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله " ان كل الخيارات مطروحة، ويمكن الذهاب اليها في اي وقت".



صواريخ جديدة لحزب الله في المعركة

فعلى الصعيد الميداني، برز تطور امس على جبهة الجنوب غداة خطاب نصرالله التي التهبت منذ الصباح على طول الحدود. وكان الجديد فيها ادخال حزب الله لاول مرة الى المعركة صاروخ "بركان" الاكثر تطورا وقوة من الصواريخ التي استخدمها من بدء المواجهات مع العدو في ٨ تشرين الاول الماضي، حيث قصف موقع "جل العلام" العسكري الاسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي بصاروخين من هذا الطراز، وشوهدت ألسنة النيران واعمدة الدخان تتصاعد من الموقع على بعد كيلومترات.

وقالت وسائل اعلام العدو " ان الهجمات الصاروخية لحزب الله تحصل لاول مرة باستخدام نوع جديد من الصواريخ الثقيلة ضد مواقع الجيش الاسرائيلي، وهذا يعد رسالة تصاعدية، فالجبهة الشمالية اصبحت مصدر قلق كبير واخمادها صعب".



وذكرت ان الصاروخ "بركان" هو ذو رأس حربي يحمل ما بين ٣٠٠ و ٥٠٠ كيلوغرام من المتفجرات ويصل مداه الى ١٠ كيلومترات".

ومساء اطلق صاروخان من لبنان على مستوطنة نهاريا البعيدة نسبيا عن الحدود، وقالت مصادر العدو ان القبة الحديدية تعاملت معهما.