فصل إعلامية لبنانية من BBC بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية... وتضامن واسع معها!

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تم الإعلان عن فصل الإعلامية اللبنانية ندى عبدال صمد من ال-BBC بسبب موقفها من القضية الفلسطينية, وقد أبدى عدد من السيايسيين تضامنهم معها.



كتب الرئيس السابق للحزب الإشتراكي وليد جنبلاط: التضامن مع مراسلة الBBC ندى عبد الصمد التي فصلت من العمل وهي التي كانت مراسلة لاذاعة الBBC العربية ٢٧ عاما لانها وصفت حماس بالمقاومة ولا عجب من بريطانيا التي باعت فلسطين للاسرائيليين عبر وعد بلفور #Gaza





من جهته قال النائب ابراهيم الموسوي: ‏تحية تقدير وتضامن واحترام للاعلامية

‏ ندى عبد الصمد لموقفها الوطني الشريف الصادح بالحق ، من الواضح ان كل الاعلاميين والاعلاميات الشرفاء يدفعون ثمن مواقفهم المشرفة في مؤسسات ما يسمى الاعلام الحر العالمية.

‏هذا زمن افتضاح كذبهم حول الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان.





ومن جهته أكد وزير الثقافة محمد المرتضى ان "عبد الصمد، إعلاميةٌ وصفت المقاومة بأنّها مقاومة، فعمدت الBBC "منارة الرأي الحرّ"-من غير شرّ- إلى فصلها من العمل.

وقال المرتضى: شريفةٌ تنطق بالحقّّ في وجه مجتمع دولي منافق قاتل وظلامي،

شريفةٌ تدفع ضريبة انسجامها مع شرفها المهني وضميرها الإنساني.

ندى عبد الصمد شريفةٌ من بلادي لها منّا كلّ الإحترام والتقدير!"