living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فصل إعلامية لبنانية من BBC بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية... وتضامن واسع معها!

4
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تم الإعلان عن فصل الإعلامية اللبنانية ندى عبدال صمد من ال-BBC بسبب موقفها من القضية الفلسطينية, وقد أبدى عدد من السيايسيين تضامنهم معها.

كتب الرئيس السابق للحزب الإشتراكي وليد جنبلاط: التضامن مع مراسلة الBBC ندى عبد الصمد التي فصلت من العمل وهي التي كانت مراسلة لاذاعة الBBC العربية ٢٧ عاما لانها وصفت حماس بالمقاومة ولا عجب من بريطانيا التي باعت فلسطين للاسرائيليين عبر وعد بلفور #Gaza

من جهته قال النائب ابراهيم الموسوي: ‏تحية تقدير وتضامن واحترام للاعلامية
‏ ندى عبد الصمد لموقفها الوطني الشريف الصادح بالحق ، من الواضح ان كل الاعلاميين والاعلاميات الشرفاء يدفعون ثمن مواقفهم المشرفة في مؤسسات ما يسمى الاعلام الحر العالمية.
‏هذا زمن افتضاح كذبهم حول الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان.

ومن جهته أكد وزير الثقافة محمد المرتضى ان "عبد الصمد، إعلاميةٌ وصفت المقاومة بأنّها مقاومة، فعمدت الBBC "منارة الرأي الحرّ"-من غير شرّ- إلى فصلها من العمل.
وقال المرتضى: شريفةٌ تنطق بالحقّّ في وجه مجتمع دولي منافق قاتل وظلامي،
شريفةٌ تدفع ضريبة انسجامها مع شرفها المهني وضميرها الإنساني.
ندى عبد الصمد شريفةٌ من بلادي لها منّا كلّ الإحترام والتقدير!"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   