بوشكيان لوزير الصناعات الغذائية الهندية: نتطلّع الى تطوير التبادل وتعزيزه في الاتجاهين

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أجرى وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، محادثات مع وزير الصّناعات الغذائيّة الهنديّة باشوباتي كومار باراس، في اليوم الثّاني من زيارته الرّسميّة إلى الهند، تلبيةً لدعوته إلى حضور معرض الغذاء العالمي في الهند 2023 (WFI )، الّذي أُقيم في ميدان براغاتي في نيودلهي، برعاية رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي. شارك في المحادثات سفير لبنان في نيودلهي ربيع نرش.

وأكّد بوشكيان على "العلاقات القويّة بين لبنان والهند على مستويات عدّة، لا سيّما الالفة الموجودة بين الشّعبين، وما يجمعهما من تصميم وقوّة ثبات وعلم وخبرات مهنيّة وتقنيّة"، مثنيًا على "تنظيم الهند معرض الغذاء العالمي في نسخته الثّانية بهذا الحجم والنّجاح، والتّطلّع إلى تحوّل الهند إلى أحد أهم مصادر الغذاء بين دول العالم".

وأشاد بـ"هذا الطّموح وهذه الإرادة، معلنًا "تطلّع لبنان، دولةً وقطاعًا خاصًّا، إلى تطوير التبادل وتعزيزه في الاتّجاهين، خصوصًا في حقول التّصنيع الغذائي لمواد أوّليّة ذات نوعيّة عالية ومفيدة للصحّة والسّلامة العامّة".

من جهته، شدّد باراس على "ضرورة تشجيع رجال الأعمال في البلدين على تبادل الزّيارات والتّواصل ونسج علاقات شراكة وتجارة"، مشيرًا إلى أنّ "الهند ترى في لبنان مركز استقطاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغرب آسيا"، ومشيدًا بـ"نجاحات اللّبنانيّين وتفوّقهم وقصص نجاحاتهم في هذه الدّول".