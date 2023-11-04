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رعد من النميرية: نحن في أحسن أوقات اليقظة وفي أتم الجهوزية وما نقدمه من تضحيات هو من مستحقات النصر

4
NOVEMBER
2023
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أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة النميرية الجنوبية، أن “العدو الإسرائيلي المتوحش يحتل جوارنا ويهددنا في عيشنا وكرامتنا وعزتنا ولا نستطيع ان نأمنه او تغفو اعيننا عن خطره”، وقال: “نحن معنيون أن نمتلك الجهوزية الكاملة حتى إذا ما جن جنونه نكون له بالمرصاد”.

أضاف: من يريد أن يستخف بالمقاومة لا يعرف طبيعة العدو ويسكن في عالم آخر ولعله لم تطأ قدماه الجنوب ليتحدث عن الجنوب وأمن الجنوب. ان هذا العدو لا يمكن ان يواجه إلا بخيار المقاومة”.

وتابع: “الآن نحن نواصل مقاومتنا حماية لكم ولنا ولبلدنا وللقضية المركزية ونصرة للمظلومين والمستضعفين الذين يستقوي عليهم الجبار الصهيوني ومن يدعمه. واننا في أحسن أوقات اليقظة وفي أتم الجهوزية، وما نقدمه من تضحيات هو من مستحقات النصر الذي نحققه ليس بالضربة القاضية إنما بالنقاط”.

كما أكد أن “هذا العدو ذاهب إلى الزوال ولا يستطيع البقاء طويلا لأن تدميره وقتله للأطفال والنساء يعجل في اندحاره ولا يحقق له نصرا على الإطلاق”.

وختم رعد: “عملية غزة أجهضت وستجهض كل ما فعله العدو من أجل الوصول إلى مرحلة تطبيع العلاقات مع المنطقة، وإذا طبع سيطبع مع المهزومين ولن يصل تطبيعه إلى الشعوب على الإطلاق وسيبقى مطعونا في شرعيته وفي وجوده”.

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