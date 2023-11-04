بالصور- من جملة العمليات التي نفذتها المقاومة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

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افاد مراسل المنار علي شعيب عبر منصة اكس ان "من جملة العمليات التي نفذتها المقاومة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة كان استهداف أجهزة متطورة بعضها مثبّتٌ على الجدار الحدودي وبعضها الآخر على السياج الفاصل وجاء ذكرها في بيانات الإعلام الحربي بنقاط الترقيم الحدودي الدولية ، هذا الاستهداف تسبب بالكثير من الثغرات الكبيرة في السياج والجدار ، الأمر الذي يشكل هاجساً اضافياً للعدو ، خصوصاً في ظلّ عجزه عن القيام بأي إجراء لإقفالها او ترميمها خشية استهداف المقاومة الحاضرة على الحدود ويد مجاهديها على الزناد " .