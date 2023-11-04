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السيد: وهُمْ لم ينزعوا حفاضاتهم بعد

4
NOVEMBER
2023
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كتب النائب جميل السيد عبر منصة اكس عن كلمة سماحة السيّد: وصلتني مختلف التعليقات الصادقة والمؤيّدة والسطحية والغبيّة والمُستغْبية والمُحرِّضة والمستهزئة والمُحرِّفة لكلامه… وفيما عدا تعليق جنبلاط المعبّر عن فهمه المعمّق للكلام، فإنّ معظم تلك التعليقات إنطلقت من النوايا المبيّتة والمواقف المسبقة لأصحابها حُبّاً أو بُغضاً للمقاومة… المهم ولمن يرغب ان يفهم اكثر، فإن كلامه كان واضحاً: – في المرحلة الاولى حتى الامس، ثبّتَت المقاومة معادلة الردع وإشغال العدو على الحدود اللبنانية بما حمى لبنان من جهة وخفف من تركيز العدو على فلسطينيي غزة من جهة ثانية. -المرحلة الثانية بدأت بعد كلام السيّد بإعلان الحرب المباشرة لنصرة الفلسطينيين تسبقها مهلة للدول المؤثرة وعلى رأسها أميركا كي توقف اسرائيل الحرب والمجازر في غزة كمقدمة لتحرير الاسرى والمعتقلين بالتبادل. لماذا هذه المهلة لبدء الحرب؟! لسبب بسيط، وهو ان العاقل الذي يدرك مصلحة لبنان والحريص على دماء المقاومين، لا يخوض الحرب كخيار عشوائي الا بعد ان تقفل أمامه الحلول الأخرى، فأنْ أقفلت في الايام القادمة فلا يعود هنالك بدّ من خوضها… والقاعدة العسكرية تقول: اذا اردت حقوقك وأمنك فإستعدّ جيّداً للحرب. فأحياناً الاستعداد وحده يكفي لفرض السلام على عدوّك واستعادة الحقوق… يعني ما تتسوّل حقوقك من السفارات والامم المتحدة ومجلس الأمن على طريقة السنيورة لأنك لن تحصل عليها أبداً… أما الغريب والمضحك هنا، فهو أنّ أوّل المنتقدين للمهلة التي حددها السيّد لبدء الحرب، كانوا أولئك المرعوبين من اندلاع الحرب والداعين الى تجنّبها، وهُمْ لم ينزعوا حفاضاتهم بعد…

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