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الاشتراكي دعا كل القوى السياسية بضرورة التصرف من منطلق الخطورة التي تتسم بها هذه المرحلة

4
NOVEMBER
2023
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عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعه في المختارة برئاسة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، حيث جرى استعراض المستجدات الراهنة والملفات الأساسية.

وأكد مجلس القيادة موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الراسخ إلى جانب فلسطين وقضيتها وحقوق شعبها، والدعم الثابت للفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته، مشدداً على ضرورة التحرك الفاعل العربي والدولي لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الحاصل على غزة والضفة الغربية، وفتح المعابر الحدودية ودخول المساعدات الإنسانية وتأمين الحق البديهي بمصادر المياه وحماية المستشفيات والمدارس والمؤسسات الاغاثية ، قبل أي شيء آخر.

ودعا مجلس القيادة منظمة الاشتراكية الدولية إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، والعودة إلى تاريخها في الانحياز العادل لحقوق الشعوب، وإلى جانب القضية الفلسطينية، وإلى التمسك بما قامت عليه من قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان، كي لا تتحول شاهد زور على المذبحة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجدد مجلس القيادة دعوة الحزب إلى كل القوى السياسية بضرورة التصرف من منطلق الخطورة التي تتسم بها هذه المرحلة، حيث العدوان الاسرائيلي يحصل يومياً في الجنوب، وما يتسلزمه كل ذلك من وجوب تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل الحكومة ومنع الشغور في قيادة الجيش وسائر المؤسسات، ووقف المناكفات الداخلية الضيقة، والحذر دوماً من النوايا العدوانية الإسرائيلية لتفادي الدخول في حرب واسعة.

وفي سياق الملفات المحلية، توجه مجلس القيادة من القضاء مشددا على ضرورة الحزم في محاسبة المتورطين في ملف المعادلات الجامعية والتوقيفات التي حصلت فيه، وهو الأمر الذي يمس بهيبة القطاع التربوي ككل، ويضيف إلى الأزمات المتراكمة مزيداً من عوامل الانهيار.

استقبالات جنبلاط الأسبوعية
وكان النائب جنبلاط ضمن لقاءاته الأسبوعية في قصر المختارة التقى اليوم عدداً من الوفود الشعبية والدينية والبلدية والشخصيات، بحث معها قضايا خدماتية واجتماعية وانمائية وحياتية ملحّة، منها ما يتعلق بالأزمة المستجدة جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب، بحضور النواب اكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

ومن أبرز هذه الوفود، وفد من بلدة الباروك تقدمه مشايخ وفاعليات وأهالي البلدة والمختار يوسف حلاوي ورئيس رابطة آل محمود وليد محمود ومدير فرع الحزب عصام محمود، ووفد من بلدة العقبة قضاء راشيا تقدمه مشايخ وفاعليات ومدير فرع الحزب في البلدة جنيد الهبري، ومن بلدة دير بابا برفقة مدير الفرع مروان طربيه.

كما التقى جنبلاط مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر بحث معه متابعة مشروع الصرف الصحي في منطقة المناصف. كما التقى قائمقام الشوف مارلين قهوجي.

ثم اجتمع جنبلاط مع هيئة وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي والمعتمدين، الذين عرضوا عليه الخطة الموضوعة لمواكبة أي مستجدات قد تحصل في الجنوب من جراء العدوان الاسرائيلي.

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