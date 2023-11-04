living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل

4
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات أنها ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس إعتبارًا من تاريخ 7/11/2023، على أن تقوم في الأسبوع الأول بإنجاز المعاملات التالية:

- إستكمال تسجيل السيارات المستعملة المستوردة لأول مرة والتي سبق أن تم الكشف عليها في وقت سابق في مركز الدكوانة وباقي الأقسام (طرابلس، صيدا، النبطية، وزحلة)، على أن يصار إلى أخذ موعد مسبق للتسجيل حصرًا في مركز الدكوانة (خدمة تسجيل السيارات المستعملة المستوردة لأول مرة التي تم الكشف عليها مسبقًا) على موقع الهيئة tmo.gov.lb
- إصدار رخصة سوق بدل عن ضائع أو تلف وتجديد رخص السوق منتهية الصلاحية.
- إصدار رخصة سوق دولية (الدكوانة).
- تقديم طلبات تسجيل الشحن الخصوصي تمهيدًا لأخذ الموافقة المسبقة عليها.

هذا بالإضافة إلى إستمرارها في تأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقًا والتي تشمل: دفع الميكانيك، أنقاض الآليات وإستمارة رخصة سوق للخارج، على أن يتم تفعيل باقي الخدمات إعتبارًا من الأسبوع التالي.

ويمكن الإطلاع على قيمة البدلات المالية الإضافية للخدمات التي تم تفعيلها عملًا بقرار ديوان المحاسبة رقم ۲۱/۲۰۲۳ تاريخ 12/9/2023 على صفحة الإعلانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للهيئة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   