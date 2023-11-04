وهاب: كونوا شجعاناً الشجاعة كنز

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب:

"هل يجرؤ كل المطبلين للسعودية بمصارحة الرياض بأن إنسحابها من بعض الساحات وخاصة لبنان سيقوي آخرين لأنه في السياسة ليس هناك فراغ . تنسحب أنت يملأ الفراغ التركي أو الايراني فلنكن صريحين السعودية ليست بحاجة لقصائد مديح تافهة من اللبنانيين التافهين بل بحاجة لجريئين يناقشوا معها مصالحها ومصالح المنطقة سنوات وكلكم ساكتون عن قرار الإنسحاب السعودي وتكيلون المديح عله يصلكم شيء من الخيرات . إحفظوا كرامتك لمرة وقولوا لمحمد بن سلمان أنك تخطيء بالإنسحاب من الساحات أو لا تلوموا الإيراني والتركي إذا ملأها . كونوا شجعاناً الشجاعة كنز"