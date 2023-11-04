living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاووق: استمرار العلاقات بين الدول العربية واسرائيل ضوء أخضر لذبح غزة

4
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أنّ “المقاومة الإسلامية بعملياتها المتواصلة، استطاعت أن تستنزف العدو الإسرائيلي على طول الحدود، وأن تُجبر المستوطنين على الجلاء عن بيوتهم ومستوطناتهم، وأن تدمر خلال أيام منظومة الرصد والتجسس التي بناها العدو على مدى خمسين عاماً، والتي تراقب المنطقة وصولاً إلى سوريا والعراق وإيران”.

كلام قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لعنصره محمد نجيب حلاوي في حسينية بلدة كفركلا الجنوبية، حيث أكّد أن “المقاومة مستمرة في عملياتها نصرة لغزة ما بقي العدوان عليها، ولن نبدل تبديلا، ومهما كان حشد الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات، فإننا لسنا من يخذل غزة”.

ورأى أنه “ما دامت العلاقات مستمرة بين دول عربية والكيان الإسرائيلي، فهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي لذبح غزة”.

واعتبر قاووق أنه “من المخزي والمذل أن يتوجه رئيس الموساد الإسرائيلي إلى دول عربية خليجية ليقوم بجولات ولقاءات في ظل العدوان على غزة”، متسائلاً “هل هناك من مشهد مذل أكثر من هذا المشهد، وهل هناك من مشهد خذلان وخيانة لغزة وللعرب أكثر من هذا المشهد”.

وشدد على أن “المقاومة الإسلامية اليوم هي عنوان كبير للعروبة الأصيلة التي تنصر غزة بأصدق وأبلغ النصرة في الدم والسلاح في الميدان، وهذا ما يزعج عرب التطبيع ويقلق أميركا والإسرائيليين”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   