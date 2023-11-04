ميقاتي التقى بلينكن وأكد التزام لبنان الشرعية الدولية وطالب بالضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم، شارك فيه سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

في خلال الاجتماع، أكد ميقاتي"أولوية العمل للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا للامعان في احداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وشدد رئيس الحكومة على"أن لبنان الملتزم الشرعية الدولية وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على ارضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

بدوره، شدد وزير الخارجية الاميركية على" انه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات انسانية على ان يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الاسرى".