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عناوين الصحف ليوم السبت 4 تشرين الثاني 2023

4
NOVEMBER
2023
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الأخبار

ـ حرب أميركا الشاملة
ـ شكاوى واتّهامات وفضائح: الفوضى الإسرائيلية... في الإخلاء أيضاً
ـ الفشل البرّي يظلّل زيارة بلينكن | واشنطن - تل أبيب: مأزق الخروج
ـ نيران العدوّ تلتهم مليون متر مربع من السنديان والزيتون

البناء
ـ الخطاب الذي انتظره العالم رسم معالم المرحلة المقبلة وأبقى العطش للمعادلات
ـ نصرالله: لوقف العدوان وانتصار حماس في حرب غزة.. وكل الاحتمالات مفتوحة
ـ الأميركي صاحب الحرب وإذا أراد المواجهة فليعلم أننا أعددنا للحاملات عدتها

الجمهورية
ـ نصرالله: جاهزون لكل الخيارات
ـ رسائل «السيد» وصلت للحلفاء والغرب
ـ سيناريوهات «صادمة» قبل «قمّة الرياض» الطارئة!
ـ جوهر خطاب السيد: المعركة الحقيقية ضدّ أميركا
ـ البرلمان مسلك إلزامي
ـ تواصل التحضيرات للحرب في مرفأ بيروت

اللواء
ـ نصر الله: لبنان جبهة مساندة ولن نكتفي بـ«حرب المواقع»
ـ نتنياهو يتوعد والبيت الأبيض يحذّر.. وجنبلاط يصف الخطاب بالواقعي
ـ الاحتلال يردّ على خسائر التوغل بإهداء بلينكن المجازر!
ـ مطالبة عربية لواشنطن اليوم بوقف النار.. والغضب العالمي يضغط على بايدن

الديار
ـ السيد نصرالله: همجية الكيان الصهيوني ووحشيته تدلان على ارباكه وعجزه وانه اوهن من بيت العنكبوت
ـ العمليات بدأت في 8 تشرين الاول وتزداد قوة وقد تكون متدحرجة واي تصعيد من «اسرئيل» يؤدي الى حرب شاملة
ـ قائد المقاومة: حرب غزة حرب اميركية بالاسلحة والاموال والتهديدات التي وصلتنا لا تخيفنا واعددنا العدة للاساطيل الاميركية

نداء الوطن
ـ واشنطن ونتنياهو حذّرا نصرالله من "التدمير وخسائر لا يمكن تخيّلها"
ـ "المحور" يعتمد الجنوب "جبهة مساندة"... والقرار 1701 "في خبر كان"
ـ مصرف لبنان يرفض تمويل "خطة الطوارئ" إلا بقانون
ـ المجازر الإسرائيلية تتوالى.. والمعارك حول مدينة غزة تحتدم!
ـ موسكو تشنّ هجومًا مسيّرًا ضخمًا ضدّ أوكرانيا

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