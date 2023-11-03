هكذا علق فاضل على خطاب السيد!

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علق منصور فاضل، مستشار الوزير جبران باسيل، على خطاب السيد حسن نصرالله بالقول:



" قرائتي لكلمة #نصر_الله طالما ما زال انتصار ٧ اكتوبر كبيراً استراتيجياً وحاضراً في ذهننا،نحن نبقى مساندون وداعمون. اذا حاولت اسرائيل انهاء هذا الانتصار، عندها سوف ننسى هذا الانتصار ونتوجه الى انتصارٍ اكبر. عندها سوف يكتب التاريخ ، أن الانتصار الكبير بدء بانتصارٍ صغير في اكتوبر"

"وضوح وغموض قوة وتواضع تفكير استراتيجي ديبلوماسية اصيلة حرص على لبنان السيد حسن نصرالله وقف العدوان هدف.. انتصار حماس هدف.. اهداف صدى السيد وصل على اميركا وما قدر يفهموه الصغار هون . #فالج_ما_تعالج "