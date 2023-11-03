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بالأرقام: "السيد" يكشف تفاصيل الإستنزاف!

3
NOVEMBER
2023
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أوضح السيد نصر الله أنّ "الجبهة اللبنانية استنزفت جزءاً كبيراً من القوات التي كانت ستُسخر للهجوم على غزة، وأخذتها في اتجاهنا"، كاشفاً أنّ "ما يجري في الجبهة اللبنانية لن يتم الاكتفاء به، في أي حال". 

وأضاف: "لو كان موقفنا التضامن سياسياً وعبر التظاهر، لكان الإسرائيلي مرتاحاً عند الحدود الشمالية، ولكانت قواته ستذهب إلى غزة"، مشدداً على أنّ "جبهة لبنان استطاعت أن تجلب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان". 

وكشف السيد نصر الله أنّ "جزءاً مهماً من القوات الصهيونية، التي ذهبت إلى الجبهة الشمالية هي قوات نخبة"، مشيراً إلى أنّ "نصف القدرات البحرية الإسرائيلية موجود في البحر المتوسط في مقابلنا وفي مقابل حيفا". 

وأعلن أنّ "ربع القوات الجوية مسخّر في اتجاه لبنان، وما يقارب نصف الدفاع الصاروخي موجَّه أيضاً في اتجاه جبهة لبنان".

وأيضاً "نزح عشرات الآلاف من سكان المستعمرات"، بحيث إنّ "هذه العمليات عند الحدود أوجدت حالة من القلق والتوتر والذعر لدى قيادة العدو، وجعلته مرتدعاً"، بحسب السيد نصر الله. 

وشدّد على أنّ "العدو يقلق من إمكان أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي، أو تتدحرج هذه الجبهة الى حرب واسعة، وهو احتمال واقعي، ويمكن أن يحدث. لذلك، فإنّ على العدو أن يحسب له الحساب". 

 

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