ما الذي كان يحصل في " إسرائيل" خلال خطاب السيد؟

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أكّدت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم الجمعة، أنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأعضاء الكابينت ، وشعبة الاستخبارات العسكرية، استمعوا كلّهم باهتمام إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الاحتفال التكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس .

وقالت مذيعة قناة "13" العبرية : إنهم لا يعرفون ما الأمر الذي يُخطط له نصرالله، ولا يمكننا أن نعتمد على أجهزة الاستخبارات لدينا، ولا سيما بعد الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر الماضي، ولأنّ معلوماتها (الاستخبارات) ليست دقيقة دائماً".