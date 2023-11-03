"تجمع الأطباء" نوه بخطة طوارئ نقابة الاطباء

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نوهت اللجنة الصحية في "تجمع الاطباء في لبنان"، ب"ورشة العمل التدريبية، التي اطلقتها نقابة الاطباء في بيروت ، المخصصة للأطباء الراغبين في تطوير قدراتهم، في مجال طب الطوارىء، و إقرار خطة طوارىء دائمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة".

واشارت الى ان "خطة الطوارىء الطبية تتضمن، إلتحاق الكوادر الطبية بالمستشفيات وبالمراكز الطبية ، التي يعملون فيها، لمعالجة المرضى والجرحى، العمل على توزيع الكوادر الطبية، لمساندة المستشفيات والمراكز الطبية الاخرى ، على كامل مساحة الاراضي اللبنانية، في حال هنالك نقص وحاجة الى اختصاصات معينة، العمل على مساندة المستوصفات ومراكز الرعاية الاولية والمؤسسات الصحية والانسانية، في حال تم نزوح لمجموعات لبنانية ، لمعالجتها والاهتمام بالاشخاص الذين تضرروا ، من جراء الاعتداء او يعانون من امراض مزمنة، و أخيرًا ، توزيع الكوادر الطبية والاختصاصيين، للمشاركة بتقديم الخدمات الطبية والاعمال الجراحية ، في حال استحداث مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى".

ووضع التجمع إمكانياته و قدراته الطبية و أعضاءه، بتصرف النقابة و الوزارة.