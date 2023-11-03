المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي: على حزب الله الا يستغل الحرب بين اسرائيل وحماس

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اعتبرت الولايات المتحدة أن على "حزب الله الا يستغل الحرب بين اسرائيل وحماس"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي: "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله واطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، الا يحاولوا استغلال النزاع القائم".

وكان الأمين العام ل "حزب الله" حسن نصرالله حمل الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة ، مشيرا الى ان "احتمالات توسع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".

وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث: "لن ندخل في حرب كلامية".

واكد ان "الولايات المتحدة لا تسعى الى تصعيد او الى توسيع رقعة النزاع المستمر بين اسرائيل وحركة حماس".

واضاف: "قد يتحول الامر الى حرب بين اسرائيل ولبنان أكثر دموية من حرب 2006. لا تريد الولايات المتحدة أن ترى هذا النزاع يتسع الى لبنان. إن التدمير المحتمل الذي سيلحق بلبنان وشعبه لا يمكن تصوره ويمكن تجنبه".