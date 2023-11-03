السّيد: أميركا هي إسرائيل الكبرى، وإسرائيل هي أميركا الصُغرى

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كتب اللّواء جميل السيد على حسابه عبر منصة "أكس":

مختصر كلام سماحة السيّد،

" قرار الحرب والسلم في غزة وفي المنطقة ليس في يد إسرائيل بل في أيدي الأميركيين"…

وهذا صحيح،

لأن إسرائيل فقدت توازنها وإنْشَلَّتْ قياداتها بعد عملية ٧ تشرين لولا الدعم الفوري السياسي والعسكري والمعنوي الذي هرعت اليه أميركا لتعويم تلك القيادات…

المهم،

هل ستخاطر اميركا بكل مصالحها في المنطقة ام ستبادر الى وقف فوري للعدوان على غزة وما يستتبعه من خطوات تؤدي الى إعادة الحقوق للفلسطينيين؟!

في رأيي،

أميركا هي إسرائيل الكبرى، وإسرائيل هي أميركا الصُغرى،

والسؤال الذي ليس بحاجة لجواب هو:

مَنْ منهما يحكُمُ الآخَر؟!