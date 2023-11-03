"طالما لا يزال ذلك ممكنا"... سفارة أوروبية دعت رعاياها مغادرة لبنان!

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أعلنت سفارة السويد في لبنان ببيان، أن “الحكومة السويدية تنصح بعدم السفر إلى لبنان، وتحث جميع السويديين على مغادرة البلاد”. وأكدت أهمية “مغادرة السويديين لبنان الآن، في حين لا تزال هناك رحلات جوية تجارية متاحة، وذلك لن يكون متاحا إذا تدهور الوضع الأمني. وسيتعين على السويديين الذين يختارون السفر إلى لبنان أو البقاء فيه -على الرغم من دعوة الحكومة الواضحة بالمغادرة- أن يتحملوا مسؤولية شخصية كبيرة”. وأوضحت أنه “في حال نشوب نزاع مسلح أو اضطرابات خطيرة، سيكون لدى الحكومة السويدية والسفارة في بيروت إمكانيات محدودة للغاية لمساعدة السويديين في لبنان، من هنا ننصح بمغادرة البلاد الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا. إذا بقيتم في لبنان، على الرغم من التحذيرات، أنصحكم بشدة بتوخي الحذر الشديد والبقاء على اطلاع على التطورات في لبنان والمنطقة”. وشددت على “أهمية التحقق بانتظام، من إرشادات السفر الخاصة بالسفارة على موقع Sweden Abroad والتسجيل في قائمة السويديين في لبنان، ولكن إذا كنتم قد غادرتم لبنان، فيجب إلغاء التسجيل من القائمة”.



