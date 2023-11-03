الأخبار: الإمارات «تطرد» الحريري.. ومستشاره يردّ: لا عمل للموتورين سوى اختراع أكاذيب!

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كتبت جريدة "الأخبار" أنّه "مع تداول معلومات عن استغناء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن 70 موظفاً من جهازه الإعلامي ومستشاريه، وبيعه مقر تيار المستقبل في منطقة سبيرز في بيروت، وشراء أحد المتموّلين سيارات موكبه لمصلحة جهة ثالثة، كشفت مصادر مطّلعة أن سلطات الإمارات العربية المتحدة طلبت من رئيس الحكومة اللبناني الأسبق مغادرة أراضيها «بإيعاز من المملكة العربية السعودية، من دون معرفة الأسباب، ولا تفسير للتوقيت»."

وأضافت في مقالها: "ومنذ أجبرت الرياض الحريري على «تعليق» مشاركته في الحياة السياسية ومغادرة لبنان، في كانون الأول 2022، أقام الأخير في منفاه الإماراتي حيث مُنع من ممارسة أيّ نشاط سياسي، وتفرّغ لتنفيذ مشاريع تجارية ومالية لتعويض بعض خسائره المادية ودفع ديونه.

وبحسب المصادر، فقد زار الحريري تركيا أخيراً والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان الذي تربطه به علاقة طيبة. وعُلم أن إردوغان عرض على الحريري تقديم مقر لإقامته في حال قرّر الإقامة في تركيا، فيما لم يُعرف بعد موعد مغادرته للإمارات ولا إذا ما كانت تركيا ستكون منفاه الجديد."

وجاء ردّ لاحقًا من المستشار الاعلامي للرئيس السابق سعد الحريري حسين الوجه، في منشور عبر منصة إكس قال فيه: "بينما أطفال غزة يذبحون، لا عمل للموتورين سوى اختراع اكاذيب وتلفيق أحلام".

وختم حسين الوج: "لا حول ولا قوة إلا بالله".