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لحود: "خلصت الحفلة" قبل أن تبدأ

3
NOVEMBER
2023
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اعتبر النائب السابق اميل لحود أنّ إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله اليوم تؤكّد أنّ المعركة مع العدو الإسرائيلي رُبحت مسبقاً، بدليل أنّ جميع خصوم المقاومة وحكوماتهم وجيوشهم وجمهورهم وإعلامهم ينتظرون، باعترافهم، خطابه وموقفه في هذه اللحظة بقلقٍ كبير. 
 
ورأى لحود، في بيان، أنّ الجميع، من الأميركي الى الإسرائيلي، يتمنّون الى حدّ التوسّل، ألا تفتح المقاومة الجبهة مع لبنان، علماً أنّ هذا الفريق نفسه لطالما تخصّص، تاريخيّاً، باستغلال الضعيف وتحويل نفسه الى أسطورة على طريقة البطل الخارق في الأفلام الهوليووديّة، بينما نراه اليوم خائفاً من فتح جبهات عدّة ضدّه. 
 
وأضاف لحود: ما يجري اليوم يشكّل درساً لبعض سخفاء الداخل، علّهم يتفرّجون على أولياء أمورهم في الخارج، ويتعلّمون أنّ رهاناتهم كانت فاشلة، ومن راهنوا عليه لا يهتمّ إلا بمصالحه. 
 
وختم لحود: مؤسف أنّنا في لبنان لا نتعلّم. ومؤسف أكثر أنّ هناك من يقف الى جانب الباطل ضدّ الحقّ. ولكن، هذه المرّة، "خلصت الحفلة" قبل أن تبدأ.
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