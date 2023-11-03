كتل هوائية حارة.. إليكم طقس الـweekend!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي بحيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات يوم الأحد وتستمر حتى صباح يوم الاثنين، حيث تنحسر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للانخفاض ولكن تبقى فوق معدلاتها.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول مساء الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم الى صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال6 درجات على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما نحذر من خطر اندلاع بعض الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بداية ارتفاع في نسبة الرطوبة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية نهارا ، تتحول بعد الظهر الى شمالية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب بخاصة فترة قبل الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,00

-ساعة غروب الشمس: 16,43