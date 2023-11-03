قصف مدفعي إسرائيلي على علما الشعب

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تعرّضت بلدتي علما الشعب والجبين الآن لقصف مدفعي معاد، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وقد عاشت المناطق والقرى المتاخمة للخط الازرق وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية ليلا ساخنا، تخلله قصف عنيف وعدد من الغارات بالطيران الحربي المعادي الذي استهدف محيط بلدتي عيتا الشعب والضهيرة وأودية محيطة ببلدات زبقين وياطر وحانين وبيت ليف، ما ادى الى اصابة منزل في عيتا الشعب بأضرار جسيمة.

وكانت القنابل المضيئة ملأت سماء المنطقة، وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي وسّع أمس رقعة الاعتداءات لتتجاوز القرى المتاخمة للخط الازرق واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وتهديده للأهالي بعدم التجول مساء وليلا.