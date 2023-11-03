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الشرق الأوسط السعودية: نقلت شبكة "سي.إن.إن"، اليوم الجمعة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على معلومات استخبارية أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على تسليم نظام صاروخي لحزب الله اللبناني بمساعدة مجموعة فاغنر الروسية.

وبحسب الشبكة الأميركية، فقد ذكر المصدران أن فاغنز أُسندت إليها مهمة تسليم نظام "إس.ايه-22" الروسي الصنع؛ لكنها قالت إن من غير الواضح ما إذا كانت عملية التسليم قد تمت بالفعل أو إلى أي مدى وصلت.

وأشارت إلى أن هذا النظام كانت روسيا قد زودت الحكومة السورية به لاستخدامه، ونقلت عن أحد المصدرين أن الولايات المتحدة تراقب في الآونة الأخيرة تحركات هذا النظام.

وذكر المصدر الثاني، بحسب الشبكة، أن التقييم الأميركي في هذا الشأن جزء منه مبني على مناقشات بين الأسد وفاغنر وحزب الله بشأن تسليم هذا النظام الدفاعي، بحسب وصفها. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تحدثت في وقت سابق عن أن فاغنر قد تزود حزب الله بهذا النظام؛ لكنها لم تتحدث عن أي دور للأسد.