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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يمكن اعتبار يوم امس، وعشية كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يوم المفاجآت العسكرية، سواء على مستوى الهجمات او استهداف المواقف (19 موقعاً) بأسلحة نوعية وقذائف قاتلة، واستخدام نوع جديد من المسيرات الانتحارية، التي تنقض على الهدف مباشرة.



واستأثر التصعيد في خميس الثاني من ت2، اي بعد مرور 27 يوماً على بدء المعارك في قطاع غزة، باهتمام محلي سياسي وشعبي، ومتابعة دبلوماسية، لا سيما من الجانب الاميركي، الذي اعلن على لسان اكثر من مسؤول ان واشنطن تنتظر ما سيقوله السيد نصر الله اليوم، في كلمته عند الثالثة من بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الامن للقومي الاميركي جون كيري: سننتظر ما سيقوله الامين العام لحزب، ورسالتنا له ولأي طرف آخر بأن عليه ألا يوسع الصراع.