ما بعد خطاب السيد نصرالله لن يكون كما قبله

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تشخص العيون والأبصار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيلقي خطاباً وصِف بالتاريخي والمفصلي لما سيتضمنه من شرح وعرض للمشهد في غزة ولبنان والمنطقة ورسائل نارية حاسمة باتجاهات متعدّدة وما بعد الخطاب لن يكون كما قبله، في ظل ترقب محلي وإقليمي وعالمي لمضمون الخطاب الذي سيصل إلى مسامع كل شعوب الأرض.

وقد علمت «البناء» أن الكثير من الديبلوماسيين الغربيين والعرب ومنذ الإعلان عن الإطلالة وهم يتحققون من فحوى ومضمون كلام السيد نصرالله وكذلك نشطت سفارات الدول المختلفة في لبنان عبر سلسلة اتصالات بالمسؤولين وبمحللين وخبراء أصدقاء لمحاولة تقصّي المستوى الذي سيبلغه الخطاب والرسائل وما ستشهده المنطقة من أحداث قبل إطلالة السيد ووجهة الأحداث ومسار الحرب بعد الإطلالة، وما إذا كان سيعلن عن قرار كبير بحجم إعلان محور المقاومة الحرب الشاملة والمفتوحة على «إسرائيل» أم يكتفي بالتهديد فقط مع تسخين الجبهات كرسالة عن جدّية التهديد!.



وامتلأت شاشات التلفزة وصفحات الصحف والمواقع الإلكترونية في وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية والعربية واللبنانية بسيلٍ من التحليلات والفرضيات والسيناريوات وانشغل الخبراء والمحلّلون في استعراض التوقعات والاحتمالات.