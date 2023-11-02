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لبنانيا...المشهد العسكري والسياسي معلق برمته على كلمة

2
NOVEMBER
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

في غزَّة، تمضي الايام، يتواصل القصف والغزو، تتوالى الاتصالات والزيارات والمواقف، ويرتفع عدد الشهداء، ولاسيما الاطفال.
والحل، اذا كان مجرد هدنة انسانية او سياسية، او مقتصرا على تبادل بين الاسرى والشهداء، فلن يكون بمستوى التضحيات، وسيؤجل الابادة حتى موعد آخر لن يكون بعيدا.
اما لبنانيا، فالمشهد العسكري والسياسي معلق برمته على كلمة السيد حسن نصرالله، الذي يطل غدا للمرة الاولى منذ عملية 7 تشرين الاول.
وفي اطار المواقف، تحدث عبر الأوتيفي المتحدث الاقليمي باسم وزارة الخارجية الاميركية، معتبراً أنه لا يمكن التكهن بما سيقوله نصرالله، وكاشفاً ان واشنطن تراقب المستجدات يوميا، وهي تعتبر ان حزب الله يمثل تهديدا للشعب اللبناني، على حد تعبيره. وعما حكي عن ضربة استباقية كانت تحضرها اسرائيل للبنان وأحبطها حزب الله، قال: لا اريد ان ارد على ما يقوله البعض، وليس علي كناطق رسمي باسم الولايات متحدة ان اجيب عما اذا كان حزب الله او اي مجموعة اظهرت ضبطا للنفس او لا، وما ندركه هو ان هناك هجمات من الاراضي اللبنانية ومن يطلقها ليست الحكومة ولا الجيش اللبناني.
وعن الموقف الاميركي من التمديد لقائد الجيش، اجاب: الشعب اللبناني هو الذي يختار القادة، مضيفاً: لدينا قلق من الفراغ السياسي الحاصل في لبنان وليس للولايات المتحدة ولا اي دولة اخرى ان تفرض ارادتها على اللبنانيين.
وحول تطورات الحرب في غزة، قال المسؤول الاميركي: ليس من الممكن ان نتحدث عن حل سياسي حتى الساعة، اذ كيف يمكن وقف اطلاق النار في ظل استمرار اطلاق الصواريخ من غزة، علماً أن اولويتنا اطلاق الرهائن واتخاذ الاجراءات لمنع اي طرف من التصعيد. ورحب المسؤول الاميركي بالجهود المبذولة من بعض الدول الاقليمية، معتبراً في الوقت نفسه أنه يصعب الدخول في تفاوض لوقف اطلاق النار راهناً.
واعتبر المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية عبر الاوتيفي ان نقل بعض حاملات الطائرات والمواد العسكرية الى المنطقة هو رسالة لحزب الله وايران والحوثيين وكل من يفكر بتوسيع الصراع بان الوقت ليس لذلك، كما قال.

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