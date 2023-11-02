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قوى الأمن ذكرت بالقرار المتعلق بأوقات سير الشاحنات وطلبت من سائقيها التقيد به منعا لازدحام

2
NOVEMBER
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "يلاحظ عدم التقيّد بالقرار الذي يتعلق بأوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، مما يؤدي إلى زحمة سير ولاسيما في محلة الكرنتينا، كما تتجمع الشاحنات وتصطف بطريقة مخالفة للقانون تمهيداً للدخول إلى حرم المرفأ.

بناء عليه، تذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سائقي الشاحنات بما تضمنه القرار رقم /882/ تاريخ 22-7-2020 ولاسيما المادة الأولى منه، المتعلّقة بأوقات سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، والتي قضت:

- بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 لغاية الساعة 9.30 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12:00 من ظهر كل يوم سبت لغاية الساعة صفر من صباح الاثنين الذي يليه.

- بمنع خروج جميع الشاحنات المتوجّهة إلى محافظتّي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتَين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدّد أعلاه.

يُطلب إلى سائقي الشاحنات التقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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