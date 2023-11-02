"بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية "...حزب الله يعلن عن شن 19 هجوما متزامنا على مواقع إسرائيلية

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بالتزامن مع الهجوم الذي شنته المقاومة الإسلامية بالمسيرات الهجومية على ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في وقتٍ واحد عند الساعة (3:30) عصر يوم ‏الخميس 2/11/2023 تسعة عشر موقعاً ونقطة عسكرية صهيونية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

والمواقع والنقاط المستهدفة هي: ‏

المرج/ المالكية / جل الدير/ رأس الناقورة البحري/ خربة زرعيت/ الضهيرة‏

والنقاط: ‏

‏- 12/13/14/16 بين الموقع البحري وجل العلام

‏- 59 مقابل موقع الضهيرة

‏- 62/67 مقابل حدب البستان

‏- 89/90/91 بين مرتفع أبو دجاج وخربة زرعيت

‏- 394/395/396 مقابل بلدة هونين المحتلة