"بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية "...حزب الله يعلن عن شن 19 هجوما متزامنا على مواقع إسرائيلية

A+
A-
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بالتزامن مع الهجوم الذي شنته المقاومة الإسلامية بالمسيرات الهجومية على ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في وقتٍ واحد عند الساعة (3:30) عصر يوم الخميس 2/11/2023 تسعة عشر موقعاً ونقطة عسكرية صهيونية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
والمواقع والنقاط المستهدفة هي:
المرج/ المالكية / جل الدير/ رأس الناقورة البحري/ خربة زرعيت/ الضهيرة
والنقاط:
- 12/13/14/16 بين الموقع البحري وجل العلام
- 59 مقابل موقع الضهيرة
- 62/67 مقابل حدب البستان
- 89/90/91 بين مرتفع أبو دجاج وخربة زرعيت
- 394/395/396 مقابل بلدة هونين المحتلة