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وزير الداخلية استكمل جولته الجنوبية في صور: لبنان يرحب بأي مساعدات غير مشروطة

2
NOVEMBER
2023
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استكمل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي جولته الجنوبية ووصل الى مدينة صور للاطلاع على أوضاع مراكز النازحين من القرى الحدودية وجهوزية الاستجابة ضمن خطة الطوارئ التي وضعها مجلس الوزراء، حيث اطلع على مجريات عمل وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وذلك في حضور النائبة الدكتورة عناية عزالدين، محافظ الجنوب القاضي منصور ضو، قائمقام صور محمد جفال، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل" بسام طليس، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في اقليم جبل عامل محمد حرقوص، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، مفوض عام كشافة الرسالة الاسلامية قاسم عبيد، مسؤول وحدة الكوارث المركزية في السرايا الحكومية زاهي شاهين، مدير الوحدة مرتضى مهنا، مسؤول وحدة ادارة الكوارث في الصليب الاحمر اللبناني قاسم شعلان ورؤساء بلديات قرى قضاء صور.
 
وأشار مولوي الى "أن هذه الجولة في الجنوب الصابر جنوب الوحدة والتعايش وجنوب الإمام الصدر، لنؤكد ان كل الجنوب يد واحدة ولا تفرقة بين الأهل من مختلف الطوائف بل جميعهم أهل لبلد واحد".
 
وقال:" ان مدينة صور أكثر مدينة تعاني من النزوح للأهالي من القرى الحدودية المتضررة من العدوان ، لذلك تسعى وزارة الداخلية كما كل المؤسسات لكي تكون السباقة بالاهتمام وتكون قبلتنا صور والجنوب من اجل أن كون الى جانب أهلنا في هذا الظرف".
 
أضاف :" أن المنصة التي يتم العمل عليها تشكل خطة دائمة ولكل الأوقات لتقديم المساعدات ومواجهة أي طارئ.
 
وشكر كل من يعمل لهذا البلد، وقال: " بوجودكم وجهودكم وتضامنكم وتضافركم سيبقى هذا الأمن آمنا".
 
وختم:" أن الجنوب في قلب لبنان وفي صلب اهتمامات الدولة، وهناك الكثير من الدول الصديقة للبنان والتي تساعد لبنان ولبنان يرحب بأي مساعدات غير مشروطة لأن لبنان لا يقبل ان يكون مرتهنا".

عز الدين
بدورها، أشادت عز الدين بدور وحدة ادارة الكوارث والفرق العاملة لاسيما فرق الدفاع المدني على تضحياتهم في اخماد الحرائق التي يخلفها العدو الاسرائيلي في اعتداءاته اليومية. ودعت الى تعزيز الامكانيات اللازمة لمواجهة المخاطر. ونقلت عن دولة الرئيس نبيه بري ان القرى التي تتعرض للاعتداءات تدفع ضريبة عالية يجب ان تحظى بعناية خاصة.

بعدها، استمع مولوي من مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا الى شرح مفصل عن عمل الوحدة منذ بداية أزمة النزوح وكيفية الاستجابة من قبل فريق وحدة ادارة الكوارث.
 
ثم عرض مسؤول وحدة الكوارث في الصليب الاحمر اللبناني قاسم شعلان عن عمليات الاخلاء والمناطق التي تتعرض للاعتداءات والمناطق الامنة

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