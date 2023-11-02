هذا ما قاله رئيس المجلس التنفيذي في الحزب عن كلمة السيد غدا...!

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أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، أنّ "المقاومين والشهداء والجرحى والأسرى في لبنان وفلسطين يعبرون عن الإرادة بنيل العزة والكرامة والحصول على حقوقهم الطبيعية والمشروعة دون منة من أحد" وخلال كلمة في افتتاح معرض "أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال صفي الدين: "مشاهد غزة أحزنتنا وتركت اللوعة في قلوبنا، ولن ننساها ولا يمكن أن ننساها". وشدّد على أنّ "إيقاف المجازر في غزة وإنهاء القتل هو السبيل الوحيد لبدء معالجات حقيقية"، موضحًا أنّ "النتيجة الحتمية هي أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لن تتحقق أهدافهما". وقال صفي الدين: "غدًا سنكون مع الكلام الفصل مع الأمين العام لحزب الله، وسنستمع إلى الكلمة التي تحدّد المسار والمستقبل وأضاف، "هذا العدو لا يستحق إلا القتل وأن يُواجه بقوة الحق والدفاع، والقرار الحقيقي اتخذه أهل غزة وهو قرار قوي وثابت أنهم لن يتخلوا عن المقاومة". وتابع، "هؤلاء لا يملكون جيوشًا للقتال بل أدوات قتل بتكنولوجيا حديثة ومن غبائهم أنهم وضعوا هدفًا لهذه الحرب هو سحق المقاومة، وكأنهم لم يستفيدوا من عبر حرب تموز في لبنان عام 2006".