جميل السيد "يكشف" عن الملامح الأوّلية للحلّ الذي يسوّقه الغرب وأميركا

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

مِن الملامح الأوّلية للحلّ الذي يسوّقه الغرب وأميركا: ١- بمقابل وقف العملية الاسرائيلية وبقاء شعب غزة في القطاع، يتمّ ترحيل حركة حماس الى بلد آخر ( تركيا او غيرها) على غرار ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان الى تونس عام ١٩٨٢. ٢- توضع غزّة تحت اشراف السلطة الفلسطينية لمحمود عباس بضمانات عربية مع بقاء الاجزاء الحساسة من القطاع تحت الاحتلال الاسرائيلي. ٣- لا التزامات او ضمانات بإقامة دولة فلسطينية او بحلّ الدولتين. ٤-تنخرط معظم الدول العربية بهذا الحل الذي يرافقه إعادة اعمار غزة… بإختصار، ما خسرته إسرائيل في الحرب، سيعوّضونه لها عنه في السياسة… فهل سينجحون هذه المرة أيضاً؟! حتى اليوم، ميادين القتال وحدها هيَ الحَكَم…