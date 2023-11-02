جلسة لمجلس الامن في 22 الحالي مخصصة للبنان..

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قبل ظهر اليوم في السرايا.

وفي خلال الاجتناع شكرت فرونتسكا بداية" الحكومة اللبنانية على مواقفها وعلى التمسك بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي الى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة مبنية على التفاهم في موضوع الدولي في ضمانة حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة". وعرضت أيضا" لموضوع جلسة 22 تشرين الثاني التي دعا لها مجلس الأمن في نيويورك المخصصة للبنان"، واشارت الى" أنها ستتطرق خلال اجتماع نيويورك الى زيادة المساعدات الإنسانية". كما هنأت "الحكومة على خطة الطوارىء التي وضعتها".

فرونتسكا

واعلنت فرونتسكا بعد اللقاء:،" أطلعت على دور الحكومة في هذه الظروف الصعبة لأن هذا هو وقت للتنسيق الأفضل، وابلغني الرئيس ميقاتي بالمبادرات الديبلوماسية التي يقوم بها ، وأبلغته عن اجتماع سيعقد في 22 تشرين الثاني بشأن القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع".